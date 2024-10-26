Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: какой вообще матч сборной России с Брунеем? Зачем унижать себя до такой степени?

Мостовой: какой вообще матч сборной России с Брунеем? Зачем унижать себя до такой степени?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Брунеем.

«Читал высказывание легендарного Юрия Гаврилова, который говорил, что вообще не знает, где находится Бруней. Всё правильно он сказал. Благодаря нашей сборной мы узнаём о существовании каких-то стран. Но какой вообще матч с Брунеем? Ребят, вы серьёзно? Зачем унижать себя до такой степени? Уже как-то несерьёзно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

Материалы по теме
Пименов: есть смысл играть с Брунеем и Сирией, надо абстрагироваться от названий сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android