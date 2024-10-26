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«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место в Ла Лиге

«Вильярреал» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место в Ла Лиге
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вальядолид» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Барри – 29'     1:1 Силла – 60'     1:2 Перес – 84'    

«Вильярреал» вышел вперёд на 29-й минуте игры. Гол забил защитник Тьерно Барри. На 60-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал нападающий Мамаду Силла. Победу гостям принёс точный удар испанского форварда Айосе Переса на 84-й минуте.

После этой победы в активе «Вильярреала» 21 очко. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» с восемью очками находится на 18-й строчке.

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