Черышев: приятно смотреть на «Локомотив» и «Краснодар»

Экс-форвард национальной команды России Дмитрий Черышев рассказал, какая команда РПЛ удивляет его больше всего.

— Больше всего в первой половине сезона меня удивил «Краснодар».

— Больше, чем «Локомотив»?

— Когда Мусаев только начал работать в клубе в свой первый заход, у него что-то получалось, в игре команды появилась постоянность. Потом все уже поняли, в какой футбол играет «Краснодар», и он вдруг ушёл в Азербайджан. Первый год в Азербайджане у него был успешным, второй получился чуть похуже. У Ивича в «Краснодаре» был очень сбалансированный коллектив, играл очень ровно, но команде чего-то не хватало. Сегодня мне приятно смотреть на «Краснодар» Мусаева.

Конечно, «Локомотив» тоже очень радует, на него приятно смотреть. Тем более что в клубе практически нет иностранных футболистов, зато есть много воспитанников. Видимо, о себе даёт знать работа [Михаила] Галактионова в молодёжной сборной. Галактионов поймал свою ниточку в «Локомотиве». Дай бог, чтоб у него всё продолжалось в том же духе, — приводит слова Черышева Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр идёт на третьем месте, заработав 27 очков.