Канчельскис: за неимением другого соперника сборной России надо играть с Брунеем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборными Сирии и Брунея.

«Я скажу, что Сирия — неплохая команда. Но Бруней… За неимением другого соперника надо играть с такими командами. В любом случае надо играть, поддерживать тонус в сборной. Нужно понимать ситуацию. Надо быть готовым к чуду, которое может скоро произойти. Потом не должно быть отговорок, что не было игр. Нужно готовиться к возвращению в Европу. В этой ситуации ничего не поделаешь. Нужно играть с теми, кто есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.