ЦСКА — «Факел»: счёт в матче после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

В первой половине матча команды не смогли распечатать ворота друг друга.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.