Омари Тетрадзе: практически все команды РПЛ небрежно относятся к Кубку России

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о значимости Фонбет Кубка России для команд Российской Премьер-Лиги.

«Практически все команды небрежно относятся к Кубку России, выпуская второй состав или молодых, которых потом мы не видим. Понимаю, когда в команде 20-25 футболистов и все они конкурентноспособные. Но в одной игре выходит основа, в другой — молодёжь, а потом эта молодёжь пропадает, не играет и просто числится в команде. Это самая большая проблема. Потому что в команде должны находиться футболисты, которые соответствуют уровню турнира. Я пока не видел, чтобы молодой игрок после матчей Кубка России выходил в старте РПЛ», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.