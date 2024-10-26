Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омари Тетрадзе: практически все команды РПЛ небрежно относятся к Кубку России

Омари Тетрадзе: практически все команды РПЛ небрежно относятся к Кубку России
Комментарии

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о значимости Фонбет Кубка России для команд Российской Премьер-Лиги.

«Практически все команды небрежно относятся к Кубку России, выпуская второй состав или молодых, которых потом мы не видим. Понимаю, когда в команде 20-25 футболистов и все они конкурентноспособные. Но в одной игре выходит основа, в другой — молодёжь, а потом эта молодёжь пропадает, не играет и просто числится в команде. Это самая большая проблема. Потому что в команде должны находиться футболисты, которые соответствуют уровню турнира. Я пока не видел, чтобы молодой игрок после матчей Кубка России выходил в старте РПЛ», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Омари Тетрадзе: молодым игрокам «Локомотива» может не хватить опыта в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android