«На футбол это было мало похоже». Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с «Динамо» Мх

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась вничью — 1:1.

«Это точно не ничья с привкусом победы. Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.

Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы всё у них сложилось», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

На 70-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов. Гол нападающего Владимира Хубулова на 90+5-й минуте позволил «Акрону» уйти от поражения в матче.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 13 матчей. «Акрон» с 13 очками находится на восьмой строчке.