Глава РФС Дюков высказался об инциденте Черчесова с шуткой в сборной Казахстана

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал шутку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова про французский язык.

«Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей. Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

В Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера. Позднее российского специалиста оштрафовали за высказывание.