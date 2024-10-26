Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков высказался об инциденте Черчесова с шуткой в сборной Казахстана

Глава РФС Дюков высказался об инциденте Черчесова с шуткой в сборной Казахстана
Аудио-версия:
Комментарии

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал шутку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова про французский язык.

«Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей. Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

В Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера. Позднее российского специалиста оштрафовали за высказывание.

Материалы по теме
Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с шуткой о казахском языке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android