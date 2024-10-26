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«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Ханкич, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Камило, Самородов.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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