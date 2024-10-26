Далер Кузяев назвал самого лучшего одноклубника за всю его карьеру

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выделил самого лучшего одноклубника за всю его футбольную карьеру, а также назвал лучших игроков по определённым показателям.

«Лучший одноклубник за всю мою карьеру – Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая – у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.

Что касается самого быстрого игрока – это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.

Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле прошлого года на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года. Россиянин ранее выступал за грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит».

Кузяев в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €8 млн. Также Кузяев вызывается в сборную России по футболу.