«Наполи» обыграл «Лечче» в домашнем матче Серии А

Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Париде Тремолада. «Наполи» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 73-й минуте забил защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

После этой встречи в активе «Наполи» — 22 очка. Подопечные Антонио Конте занимают первое место после девяти сыгранных матчей. «Лечче» с пятью очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу после аналогичного количества игр.