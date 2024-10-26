Ливии присуждено техническое поражение из-за «блокады» сборной Нигерии в аэропорту

Дисциплинарный совет Конфедерации африканского футбола (CAF) засчитал сборной Ливии техническое поражение из-за скандала перед матчем отборочного этапа Кубка африканских наций с командой Нигерии, сообщается на официальном сайте организации. Также Ливийская федерация футбола (LFF) оштрафована на $ 50 тыс.

Напомним, 14 октября нигерийские футболисты летели на матч в Ливию. Прямо перед посадкой самолёт в срочном порядке перенаправили в другой аэропорт, который оказался заброшенным. Нигерийцам нужно было добираться от него до нужного города несколько часов, но принимающая сторона не предоставила им транспорт. Более того, ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев. Сборная Нигерии провела в аэропорту более 13 часов.