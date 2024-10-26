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Илья Абаев: ЦСКА до последнего будет бороться за топ-3

Илья Абаев: ЦСКА до последнего будет бороться за топ-3
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Экс-голкипер Илья Абаев поделился мнением об игре московского ЦСКА, а также оценил шансы армейцев в борьбе за призовые места в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Смена тренера пока ничего не дала ЦСКА?
— Пока игра ЦСКА никак не изменилась.

— Сейчас армейцы ближе к тому, чтобы бороться за топ-3 или за топ-5?
— ЦСКА — стабильная команда. В ней всегда живёт дух победителя, так что она до последнего будет бороться за топ-3, — приводит слова Абаева Metaratings.

После 12 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 24 очка.

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