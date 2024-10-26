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ЦСКА — «Факел»: гости остались вдесятером

ЦСКА — «Факел»: гости остались вдесятером
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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

В первой половине матча команды не смогли распечатать ворота друг друга. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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