«Ювентус» уверен в своём футболе». Тьяго Мотта высказался о предстоящем матче с «Интером»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о предстоящем матче 9-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«Мы уверены в нашем футболе, в нашей идее. «Интер» — наш следующий соперник. Большая игра, которой нужно жить, всегда быть на высоте. Как и всегда, мы выходим на поле, чтобы играть на 200%. Нет ни одной встречи, в которой мы бы действовали иначе. Потом ты выигрываешь или проигрываешь, но всегда стараешься добиться наилучшего возможного результата.

Завтра мы должны встретиться с «Интером» с мужеством и решимостью. Это команда, которая играет в действительно хороший футбол, они создали проблемы многим командам на контратаках. Это очень опасная команда, они быстро перегруппировываются, когда их атакуют, у них хорошая оборонительная фаза, и они также очень быстры в атаке, нам нужно быть осторожными», — приводит слова Мотты Football Italia.