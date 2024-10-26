Александр Горшков: Сирия и Бруней для сборной России — лучше, чем ничего

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о соперниках национальной команды России на ноябрьскую паузу на международные товарищеские матчи.

«Вообще не знаю Бруней, но сборная Сирии посильнее. Не будет сопротивления, которого хотелось бы, но такие соперники для сборной России — это лучше, чем ничего, как в октябре. Возможно, в матче с Брунеем будет такой же разгром, как в игре с Кубой. Но по крайней мере это какой-то соперник и другая школа. Наши футболисты почувствуют себя в тонусе международных матчей», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.