Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Факела» в матче с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении центрального защитника воронежского «Факела» Райана Сенхаджи в матче 13-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

«Красная карточка показана игроку «Факела» за лишение явной возможности забить гол. Никто из футболистов «Факела» там не успевал, все были за линией мяча, а форвард ЦСКА двигался вперёд. Абсолютно правильное решение Левникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.