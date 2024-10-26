ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

В первой половине матча соперники не смогли распечатать ворота друг друга. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.