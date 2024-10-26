«Тюмень» прервала серию из 12 матчей без побед в Первой лиге, разгромив «Енисей»

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 11-й минуте защитник «Тюмени» Максим Храмцов вывел свою команду вперёд. На 23-й минуте Храмцов забил своё второй мяч, удвоив преимущество хозяев. На 38-й минуте полузащитник «Енисея» Денис Тихонов отыграл один мяч. На 83-й минуте игрок «Тюмени» Денис Ткачук забил третий мяч в ворота гостей. Четвёртый мяч хозяев на 87-й минуте забил Ислам Мокаев.
После этой победы в активе «Тюмени» стало девять очков. Команда всё ещё находится на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 20 очками идёт 10-м.
- 26 октября 2024
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