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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. «Аугсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 8-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 4'     1:1 Клод-Морис – 25'     2:1 Клод-Морис – 50'    
Удаления: нет / Кабар – 90+9'

На четвёртой минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи форварда Серу Гирасси. На 25-й минуте отличился игрок «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис, которому ассистировал защитник Мариус Вольф. На 50-й минуте Клод-Морис оформил дубль.

Дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. «Аугсбург» идёт 11-м с 10 очками.

Турнирная таблица Бундеслиги
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