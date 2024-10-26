Дортмундская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура Бундеслиги

Завершился матч 8-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. «Аугсбург» одержал победу со счётом 2:1.

На четвёртой минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи форварда Серу Гирасси. На 25-й минуте отличился игрок «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис, которому ассистировал защитник Мариус Вольф. На 50-й минуте Клод-Морис оформил дубль.

Дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. «Аугсбург» идёт 11-м с 10 очками.