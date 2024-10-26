Дортмундская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче 8-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. «Аугсбург» одержал победу со счётом 2:1.
Германия — Бундеслига . 8-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 4' 1:1 Клод-Морис – 25' 2:1 Клод-Морис – 50'
Удаления: нет / Кабар – 90+9'
На четвёртой минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален с передачи форварда Серу Гирасси. На 25-й минуте отличился игрок «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис, которому ассистировал защитник Мариус Вольф. На 50-й минуте Клод-Морис оформил дубль.
Дортмундская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. «Аугсбург» идёт 11-м с 10 очками.
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