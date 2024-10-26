«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Фрайбургом» в матче Бундеслиги

Завершился матч 8-го тура Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 3:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл игрок «Фрайбурга» Рицу Доан с передачи Винченцо Грифо. На 47-й минуте отличился защитник «Лейпцига» Вилли Орбан с передачи Бенджамина Хенрихса. На 58-й минуте забил защитник «РБ Лейпциг» Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте отметился голом нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда.

«РБ Лейпциг» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 20 очков после восьми матчей. «Фрайбург» идёт на третьем месте с 15 очками.