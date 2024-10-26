«Штутгарт» победил «Хольштайн» в 8-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 8-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Хартман. «Штутгарт» одержал победу со счётом 2:0.
Германия — Бундеслига . 8-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 1
Хольштайн
Киль
1:0 Ундав – 19' 2:0 Туре – 61' 2:1 Гигович – 84'
Удаления: Хабот – 66' / Арп – 88'
На 19-й минуте забил нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав, которому ассистировал Эль Билал Туре. На 61-й минуте отличился уже сам Туре. На 66-й минуте был удалён игрок «Штутгарта» Юлиан Хабот. На 84-й минуте забил полузащитник «Хольштайна» Армин Гигович. На 88-й минуте был удалён футболист «Хольштайна» Янн-Фите Арп.
«Штутгарт» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 12 очков после восьми матчей. «Хольштайн» идёт на предпоследнем, 17-м, месте с двумя очками.
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