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Георгий Деметрадзе: «Зенит» превосходит все команды РПЛ и должен стать чемпионом

Георгий Деметрадзе: «Зенит» превосходит все команды РПЛ и должен стать чемпионом
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Бывший футболист московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Зенит» — фаворит в предстоящем матче с «Локомотивом». По качеству и классу футболистов «Зенит» превосходит все команды РПЛ. Вдолгую петербургская команда должна стать чемпионом.

Это футбол и всё может быть в этой игре — «Локомотив» способен одержать победу за счёт максимальной отдачи и реализации», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает третью строчку. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков по результатам 12 игр.

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