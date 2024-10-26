Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может заплатить «Спартаку» дополнительный бонус за Соболева — источник

«Зенит» может заплатить «Спартаку» дополнительный бонус за Соболева — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» может получить от санкт-петербургского «Зенита» дополнительный бонус за трансфер форварда Александра Соболева. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, клубы во время переговоров по переходу нападающего включили в контракт пункт, согласно которому, сине-бело-голубые выплатят красно-белым € 1 млн, если футболист в ближайшие два года станет чемпионом России.

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом за € 10 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Соболева постоянно сравнивают с Дзюбой. Но не был ли Артём круче в возрасте Александра?
Соболева постоянно сравнивают с Дзюбой. Но не был ли Артём круче в возрасте Александра?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android