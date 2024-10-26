«Зенит» может заплатить «Спартаку» дополнительный бонус за Соболева — источник

Московский «Спартак» может получить от санкт-петербургского «Зенита» дополнительный бонус за трансфер форварда Александра Соболева. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, клубы во время переговоров по переходу нападающего включили в контракт пункт, согласно которому, сине-бело-голубые выплатят красно-белым € 1 млн, если футболист в ближайшие два года станет чемпионом России.

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом за € 10 млн. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.