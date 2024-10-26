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Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча с «Шинником» в 16-м туре Первой лиги

Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча с «Шинником» в 16-м туре Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Перезва. Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Турищев – 32'     1:1 Попов – 88'    

На 32-й минуте счёт открыл нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев. На 88-й минуте полузащитник «Арсенала» Артём Попов срезал мяч в собственные ворота — 1:1.

После этого матча тульский «Арсенал» набрал 28 очков. Подопечные Александра Сторожука занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Ярославский «Шинник» идёт на 15-м месте с 15-ю очками.

Турнирная таблица Первой лиги
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