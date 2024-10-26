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«Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура АПЛ
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Холанд – 5'    

Единственный гол в матче на пятой минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

После девяти сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав одно очко.

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