Александр Гришин: надо похвалить «Факел» — в матче с ЦСКА они сражались и бились

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0).

«ЦСКА был сильнее и владел преимуществом в матче с «Факелом». Думал, что армейцы дожмут после удаления, но надо похвалить «Факел». Ребята молодцы: они сражались и бились, хотя не показали какого-то футбола. Это закономерная ничья. У воронежцев в первом тайме был момент, где выручил Акинфеев, а уже в конце матча ЦСКА создал момент, но спас Гудиев. Других моментов не было, игра была до первого гола.

Левников — сильнейший российский арбитр на данный момент. Он принял логичное решение по удалению игрока «Факела», а также давал правильные жёлтые карточки. В том моменте была красная — Гуарирапа вываливался один на один, а его держат за майку. Эта красная карточка дала дополнительные эмоции ЦСКА. Армейцы расшатывали оборону гостей, но нужно было делать больше фланговых передач и создавать давление. А для этого нужно иметь трёх больших нападающих, но головой хорошо играют только Мусаев и защитники», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.