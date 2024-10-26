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Вратарь ЦСКА Акинфеев провёл за клуб 70 тысяч минут во всех турнирах

Вратарь ЦСКА Акинфеев провёл за клуб 70 тысяч минут во всех турнирах
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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев провёл за армейцев 70 тыс. минут во всех турнирах. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Сегодня, 26 октября, Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 13‑го тура Российской Премьер‑Лиги с воронежским «Факелом» (0:0). Эта встреча стала для вратаря 780‑й за клуб.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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