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«Надёжный, контролируемый матч». Губернатор Воронежской области — о ничьей «Факела» с ЦСКА

«Надёжный, контролируемый матч». Губернатор Воронежской области — о ничьей «Факела» с ЦСКА
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Надёжный, контролируемый и совершенно понятный матч выдал наш «Факел» с армейцами в Москве. Очень близки были к голу, особенно в первом тайме, но соперник прекрасно оборонялся.

К сожалению, не забили. Во второй половине матча, после небесспорного удаления нашего игрока, сделать это стало сложнее. Зато уже четвёртый матч в РПЛ воронежские парни не проигрывают.

Ну а лучшими в Москве в этот вечер однозначно были наши болельщики — около тысячи на вираже чужого стадиона. С такой поддержкой нам не страшен никакой туман.

Благодарю воронежских любителей спорта за поддержку любимых команд и готовность вдумчиво оценивать сложные ситуации, в которых они иногда оказываются. Результат такого отношения — положительные результаты для всех и спортивный прогресс!» — написал Гусев в телеграм-канале.

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