«Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмутом» в матче 9-го тура АПЛ
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Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Астон Вилла» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Баркли – 76' 1:1 Эванилсон – 90+6'
На 76-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли открыл счёт. Ответный мяч гостей на 90+6-й минуте забил нападающий Эванилсон.
После девяти сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 12 очков.
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