«Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмутом» в матче 9-го тура АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Астон Вилла» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 76-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли открыл счёт. Ответный мяч гостей на 90+6-й минуте забил нападающий Эванилсон.

После девяти сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Борнмут» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 12 очков.