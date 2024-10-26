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Кавазашвили: Промес был самым техничным в «Спартаке». Нет надежд на его возвращение

Кавазашвили: Промес был самым техничным в «Спартаке». Нет надежд на его возвращение
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Двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили заявил, что московский «Спартак» до сих пор не может найти замену вингеру «Дубай Юнайтед» Квинси Промесу в качестве лидера красно-белых.

«Конечно, «Спартаку» не хватает Промеса. Это был самый сильный, самый техничный, самый умный и самый скоростной футболист клуба. К сожалению, мы его потеряли. Никого и близко нет сейчас в команде, кто мог бы его полноценно заменить. У меня нет никаких надежд, что он когда-нибудь вернётся в «Спартак», возраст уже всё-таки будет давать о себе знать», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Квинси Промес сегодня, 26 октября, отметился первым голом в дебютном матче в составе «Дубай Юнайтед» с командой «Хатта» (3:1).

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