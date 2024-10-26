Игрок ЦСКА Файзуллаев прокомментировал ничью в матче с «Факелом»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

«Сегодня был очень тяжёлый матч, где мы потеряли два невероятно важных очка. Мы были в очень хорошем тонусе и выиграли несколько матчей подряд, но сегодня у нас не получилось создавать много моментов впереди. «Факел» очень хорошо оборонялся, поэтому нам было так сложно», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В первой половине встречи соперники не смогли распечатать ворота друг друга. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.