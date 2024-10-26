В «Дубай Юнайтед» прокомментировали дебютный гол Квинси Промеса

Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илья Чебану прокомментировал дебютный гол за клуб от бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, забитый в матче 4-го тура Второй лиги ОАЭ с командой «Хатта» (3:1).

«В эмоциональном плане всё отлично. Рад искренне, что наконец‑то он на поле и забил важный для нас гол. В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это всё важно для нас и для него. Главное — Квинси выдержал 90 минут на поле. Он работает, чтобы быть лучшим», — приводит слова Чебану «Матч ТВ».

Напомним, клуб из ОАЭ оформил трансфер Промеса 5 сентября, однако официально для участия в местных соревнованиях нидерландский футболист был заявлен лишь недавно.

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.