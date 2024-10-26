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Игрок ЦСКА Файзуллаев: непривычно играть на позиции правого латераля, но я готов

Игрок ЦСКА Файзуллаев: непривычно играть на позиции правого латераля, но я готов
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Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» высказался об игре на позиции правого латераля.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Было непривычно играть на позиции правого латераля, но тренер сказал, что нужно вытсупать на этой позиции. Я всегда готов», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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