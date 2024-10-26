Игрок ЦСКА Файзуллаев: непривычно играть на позиции правого латераля, но я готов

Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» высказался об игре на позиции правого латераля.

«Было непривычно играть на позиции правого латераля, но тренер сказал, что нужно вытсупать на этой позиции. Я всегда готов», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.