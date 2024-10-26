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Игрок ЦСКА Файзуллаев: думаю, мы обыграем «Спартак»

Игрок ЦСКА Файзуллаев: думаю, мы обыграем «Спартак»
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) сказал, что армейцы обыграют «Спартак» в следующем туре. Игра состоится в субботу, 2 ноября, в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим обыграть «Спартак» и можем это сделать. У нас собрана хорошая команда, ребята и тренерский штаб. Думаю, мы обойдём «Спартак». Потерянные очки с «Факелом» не добавят давления перед матчем со «Спартаком». Было бы хорошо, если бы мы сегодня победили и подошли к этой игре в хорошем настроении», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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