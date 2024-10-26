Аббосбек Файзуллаев рассказал, за кого будет болеть в матче «Реал» — «Барселона»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, за кого будет болеть в матче 11-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 26 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

«Конечно, буду смотреть «эль класико» вечером. Буду болеть за «Барселону», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.