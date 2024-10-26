Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аббосбек Файзуллаев рассказал, за кого будет болеть в матче «Реал» — «Барселона»

Аббосбек Файзуллаев рассказал, за кого будет болеть в матче «Реал» — «Барселона»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, за кого будет болеть в матче 11-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 26 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, буду смотреть «эль класико» вечером. Буду болеть за «Барселону», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.

Материалы по теме
Канчельскис: «Реал» не проиграет «Барселоне», но сейчас «эль класико» не такое, как раньше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android