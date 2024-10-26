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Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал ничью в матче с «Факелом»

Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал ничью в матче с «Факелом»
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Сегодня не хватило в атаке хладнокровия, последней передачи и обыгрыша. Мы пытались создавать какие-то моменты, но у нас практически не было ни одного 100-процентного момента. Над этим надо работать. Только было хорошо, что сыграли «насухо».

Все были настроены на этот матч, но не получилось в последнем участке поля. Надо было играть больше в комбинационный футбол и один в один. Потому что в таких матчах всё решается одним ударом, одной подачей и одним полумоментом», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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