Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал ничью в матче с «Факелом»

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

«Сегодня не хватило в атаке хладнокровия, последней передачи и обыгрыша. Мы пытались создавать какие-то моменты, но у нас практически не было ни одного 100-процентного момента. Над этим надо работать. Только было хорошо, что сыграли «насухо».

Все были настроены на этот матч, но не получилось в последнем участке поля. Надо было играть больше в комбинационный футбол и один в один. Потому что в таких матчах всё решается одним ударом, одной подачей и одним полумоментом», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.