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Игрок ЦСКА Файзуллаев: Пьянич — мастер, даёт такие пасы, которые никто не ждёт

Игрок ЦСКА Файзуллаев: Пьянич — мастер, даёт такие пасы, которые никто не ждёт
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о своём одноклубнике Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — мастер. Он даёт такие пасы, которые никто не ждёт, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с таким футболистом. Он топово бьёт и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартами, то пусть продолжает их исполнять», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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