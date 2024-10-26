Милан Гаич высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября.

«У нас есть достаточно времени, чтобы сначала отдохнуть, а потом подготовиться к дерби со «Спартаком». Дерби — это любимый матч каждого. Марко Николич пока ещё ничего не говорил об игре со «Спартаком». Нужно сначала разобраться с матчем с «Факелом», а затем подготовиться», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет в своём активе 19 очков после 12 встреч. Подопечные Деяна Станковича располагаются на шестом месте.