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Милан Гаич высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»

Милан Гаич высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть достаточно времени, чтобы сначала отдохнуть, а потом подготовиться к дерби со «Спартаком». Дерби — это любимый матч каждого. Марко Николич пока ещё ничего не говорил об игре со «Спартаком». Нужно сначала разобраться с матчем с «Факелом», а затем подготовиться», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет в своём активе 19 очков после 12 встреч. Подопечные Деяна Станковича располагаются на шестом месте.

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