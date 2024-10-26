Тульский «Арсенал» сыграл вничью в шестом матче Первой лиги подряд

Тульский «Арсенал» не смог обыграть ярославский «Шинник» (1:1) в матче 16-го тура Мелбет Первой лиги. Таким образом, «Арсенал» сыграл вничью в шестом матче Первой лиги подряд.

Помимо «Шинника» «Арсенал» не смог обыграть «Балтику» (0:0), «Уфу» (0:0), «Родину» (1:1), «Сочи» (2:2) и «Чайку» (2:2).

На 32-й минуте счёт открыл нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев. На 88-й минуте полузащитник «Арсенала» Артём Попов срезал мяч в собственные ворота — 1:1.

После этого матча тульский «Арсенал» набрал 28 очков. Подопечные Александра Сторожука занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. Ярославский «Шинник» идёт на 15-м месте с 15 очками.