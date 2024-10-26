Гаич: надеюсь, слова Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки как-то повлияют

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал слова полузащитника армейцев Миралема Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки.

«Помогаю ли я Пьяничу адаптироваться? Конечно, нет (смеётся). На самом деле да. Мы с ним общаемся по футбольным вещам. У него хорошие впечатления о ЦСКА — ему здесь нравится. Это всегда приятно, когда приходит такой спортсмен. Это футболист мирового уровня, поэтому он нам сильно поможет в играх своим отношением и подсказками. Надеюсь, слова Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки как-то повлияют», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.