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Гаич: надеюсь, слова Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки как-то повлияют

Гаич: надеюсь, слова Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки как-то повлияют
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Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал слова полузащитника армейцев Миралема Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки.

«Помогаю ли я Пьяничу адаптироваться? Конечно, нет (смеётся). На самом деле да. Мы с ним общаемся по футбольным вещам. У него хорошие впечатления о ЦСКА — ему здесь нравится. Это всегда приятно, когда приходит такой спортсмен. Это футболист мирового уровня, поэтому он нам сильно поможет в играх своим отношением и подсказками. Надеюсь, слова Пьянича о возвращении российских клубов в еврокубки как-то повлияют», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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