Дмитрий Хомуха: Пьянич замедлял игру ЦСКА в матче с «Факелом»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру армейцев в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Неожиданно, что ЦСКА потерял очки в матче с «Факелом». Все предполагали, что армейцы заберут три очка, но игра была очень медленной и неинтенсивной. ЦСКА не смог предъявить свои козыри в атаке, поэтому «Факел» спокойно забрал одно очко.

Не знаю, почему у игроков красно-синих не появились дополнительные эмоции после удаления. Нужно было гораздо раньше выпускать Гуарирапу. Тогда у ЦСКА было бы больше времени, чтобы забить. Что касается Пьянича, то он замедлял игру ЦСКА, а не ускорял», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.