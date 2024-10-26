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Дмитрий Хомуха: Пьянич замедлял игру ЦСКА в матче с «Факелом»

Дмитрий Хомуха: Пьянич замедлял игру ЦСКА в матче с «Факелом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру армейцев в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Неожиданно, что ЦСКА потерял очки в матче с «Факелом». Все предполагали, что армейцы заберут три очка, но игра была очень медленной и неинтенсивной. ЦСКА не смог предъявить свои козыри в атаке, поэтому «Факел» спокойно забрал одно очко.

Не знаю, почему у игроков красно-синих не появились дополнительные эмоции после удаления. Нужно было гораздо раньше выпускать Гуарирапу. Тогда у ЦСКА было бы больше времени, чтобы забить. Что касается Пьянича, то он замедлял игру ЦСКА, а не ускорял», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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