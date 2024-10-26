Гладилин: «Спартак» находится не в лучшем состоянии, команда может проиграть «Пари НН»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Пари НН» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«Для «Спартака» будет непростая игра с «Пари НН». Красно-белые сейчас находится не в лучшем состоянии, а у «Пари НН» с приходом нового тренера появятся новые эмоции. В этом матче «Спартак» может потерять очки и даже проиграть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 12 очков. На данный момент команда занимает 12-е место. «Спартак после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и располагается на шестой строчке.