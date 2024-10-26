Судья веселился с Сашей Зделаром, Гудиев выбивал мяч из девятки. Лучшие фото с матча ЦСКА

26 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал воронежский «Факел». Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Факел» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 13 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке с 11 очками в активе.