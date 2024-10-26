Тренер «Дженоа» Джилардино высказался о возможном подписании Марио Балотелли

Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о вероятном подписании контракта с нападающим Марио Балотелли.

«Клуб знает, что я об этом думаю. Он игрок, которого я знаю. На мой взгляд, он обладает той мотивацией, тем огнём, которые необходимы для достижения успеха. Мы немного опоздали с трансфером, учитывая объективные проблемы, которые у нас есть в некоторых отделах», — приводит слова Джилардино журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Балотелли принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.