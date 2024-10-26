«Ростов» — «Ахмат»: Садулаев оформил дубль на 51-й минуте

В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:3.

На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль во встрече.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.