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Стало известно, какую зарплату Марио Балотелли будет получать в «Дженоа»

Стало известно, какую зарплату Марио Балотелли будет получать в «Дженоа»
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Итальянский «Дженоа» принял окончательное решение подписать контракт с 34-летним нападающим Марио Балотелли, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, форвард подпишет контракт до конца сезона-2024/2025. Заработная плата футболиста составит € 250 тыс. + бонусы.

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

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