Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов: прорыв в нашей игре не за горами

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов оценил игру команды, а также высказался о её перспективах.

«Любая команда – сбалансированный организм. Да, мы мало забиваем, нам бы хотелось создавать больше моментов. Пока страдает реализация. В то же время мы играем в динамичный футбол, высоко встречаем соперников.

Мы играем в агрессивный футбол, это современный подход. Мне кажется, мы играем очень хорошо. Да, нам непросто, но мы становимся лучше. У нас есть стиль, это всем понятно. Будем улучшать командную игру, над этим работает тренерский штаб. Прорыв в нашей игре не за горами», — приводит слова Газизова Metaratings.

После 13 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 2 октября, начало — в 18:00 мск.