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«Ростов» — «Ахмат»: Мохеби отличился на 69-й минуте

«Ростов» — «Ахмат»: Мохеби отличился на 69-й минуте
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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль во встрече. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на последней, 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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