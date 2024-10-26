«Реал» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 октября, состоится матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Винисиус, Мбаппе.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.